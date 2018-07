This Is the Police 2: "Wegen guter Führung früher" auf PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

THQ Nordic hat This Is the Police 2 für PC, Mac und Linux auf Steam und GOG.com veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro mit 10%-Launch-Rabatt); zwei Tage früher als eigentlich gedacht. Der Nachfolger von This Is the Police wird im Herbst 2018 noch auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.In der Pressemitteilung heißt es: "Was ist nur mit diesen Publishing-Knöpfen los? Nachdem wir 2016 vergessen hatten, den "Jetzt Live"-Knopf für das erste This Is the Police rechtzeitig zu drücken, haben wir diesmal wohl etwas zu früh gedrückt. Also vergesst das ursprüngliche Release-Datum am 02. August, This Is the Police 2 ist JETZT erhältlich - Überraschung! Und das ist auch bitter nötig, denn Sharpwood braucht händeringend einen neuen Sheriff. Also los, meldet Euch zum Dienst!"Das Spiel ist ein Genremix aus Adventure und Management. In der frostigen Grenzstadt Sharpwood, wo gerade die junge Lilly Reed das Amt des Sheriffs übernommen hat, liegt es beim Spieler, seine Beamten in schwierigen Einsätzen direkt zu befehligen. Steht ein gefährlicher Einsatz an, wechselt das Spiel aus dem Echtzeit-Modus in einen rundenbasierten Taktikkampf-Modus. Es gilt, seine besten Gesetzeshüter zu versammeln, sich clever zu positionieren und den Grundsatz zu berücksichtigen: Die Polizei soll Verbrecher verhaften, nicht erschießen. Neue Spielmechaniken sollen sowohl die taktische als auch die strategische Seite stärker hervorheben. So soll es nicht mehr ausreichen, nur die Ausrüstung der Polizisten auszusuchen und ihre individuellen Fertigkeiten zu kennen.Letztes aktuelles Video: Release Trailer Why Am I Here