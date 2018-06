Nintendo Switch Online: Ist laut Nintendo of America der Nachfolger der "Virtual Console" - 4Players.de

Die "Virtual Console" wird bekanntlich nicht für Nintendo Switch umgesetzt ( wir berichteten ). Stattdessen soll der Mitgliederservice "Nintendo Switch Online" die Nintendo-Klassiker auf die aktuelle Konsole bringen bzw. die Rolle als Nachfolger der Virtual Console übernehmen, erklärte Reggie Fils-Aime (Chef von Nintendo of America) in einem Interview mit IGN Reggie Fils-Aime: "Der Nachfolger der Virtual Console ist Nintendo Switch Online, nicht wahr? Unsere Überzeugung ist, dass wir eine Reihe von Spielen anbieten werden und es ist eine Reihe [an Spielen], die mit der Zeit ausgebaut wird. Für viele dieser Spiele wird es zusätzliche Online-Fähigkeiten geben. Das ist unsere Vision, wie wir unsere alten Inhalte am besten auf Nintendo Switch bringen können. (...) Wir glauben[, dass die Leute den Dienst abonnieren werden], und ich sage das, weil wir ein Angebot gemacht haben, bei dem man die kompetitive Spielmöglichkeit [Online-Multiplayer], die Cloud-Speicherfunktion und den Zugang zu den alten Inhalten bekommt. Das ist ein fantastisches Angebot für 20 Dollar im Jahr. Wir glauben, dass es überhaupt kein Problem für uns sein wird. In der Tat wird es uns ermöglichen, fortlaufend ein abwechslungsreiches Angebot an Online-Erfahrungen zu bieten."Wie oft Nintendo das Klassiker-Aufgebot erneuern oder erweitern wird, verriet der Chef von Nintendo of America nicht. Der Mitgliederservice "Nintendo Switch Online" soll im September 2018 starten. Neben dem Online-Multiplayer wird der kostenpflichtige Abo-Service auch Zugriff auf NES-Klassiker gewähren, die mit neuen Online-Funktionen erweitert wurden. Dieser Bereich wird "Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online" heißen. Zum Start sollen bereits 20 Titel verfügbar sein, zum Beispiel Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. und Tennis sowie zehn weitere Spiele, die noch bekanntgegeben werden. Die NES-Spiele können erstmals online im Mehrspieler-Modus gespielt werden. Je nach Titel können die Spieler im Multiplayer-Modus zusammen oder gegeneinander antreten oder sich beim Steuern der Spiele abwechseln.