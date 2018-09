Nintendo Switch Online: Cloud-Saves werden wegen Betrugsmöglichkeiten nicht von allen Spielen unterstützt - 4Players.de

Nino-san schrieb am 10.09.2018 um 14:03 Uhr

Ich halte mich mit solchen Aussagen normalerweise zurück, aber mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Nintendo den Online-Multiplayer-Service in nicht allzu ferner Zukunft wieder kostenlos zugänglich machen wird. Ich behaupte einfach mal, dass die meisten nicht bereit sein werden, dafür zu zahlen - mich eingeschlossen. Ich werde die Switch von nun an als reine Offline-Konsole behandeln.

Es ist zwar schade um Super Smash Bros. Ultimate, aber so anonym wie es auf Nintendo-Systemen generell zugeht (Miiverse wurde ja nicht auf der Switch zugänglich gemacht und auch recht schnell geschlossen), fühlte ich mich schon immer so, als würde ich gegen Bots spielen.

Und auch wenn mir Cloud Saves auf Konsolen nicht wichtig sind, so sind sie es auf PC, und da kann ich sie per Steam bei nahezu allen relevanten Spielen seit vielen Jahren kostenlos nutzen.