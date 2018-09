Nintendo Switch Online: Übersichts-Trailer zum kostenpflichtigen Mitglieder-Dienst veröffentlicht. - 4Players.de

30 Tage: 3,99 Euro

Nintendo hat während seiner Direct-Präsentation am 14. September 2018 einen Übersichts-Trailer zu Nintendo Switch Online veröffentlicht. Der mit Xbox Live Gold und PlayStation Plus vergleichbare, kostenpflichtige Mitglieder-Dienst startet am 19. September und wird fortan benötigt, um kompetitive und kooperative Online-Features nutzen zu können. Darüber hinaus erhält man Zugriff auf NES-Klassiker, eine Speicherdaten-Cloud, eine Smartphone-App für Voice-Chat sowie exklusive Angebote. Hier die Preise für eine Mitgliedschaft:Die Einzelmitgliedschaft (ein Account) kostet:Eine Familienmitgliedschaft (bis zu acht Accounts) kostet: