Nintendo Switch Online: Drei weitere NES-Klassiker, vorgefertigte Spielstände und Ausblick bis Ende des Jahres - 4Players.de

Nintendo hat für Abonnenten des kostenpflichten Service-Angebots von Nintendo Switch Online drei weitere Spiele aus der NES-Ära zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um NES Open Tournament Golf, Solomon's Key und Super Dodge Ball. Darüber hinaus wird bereits ein Ausblick gewährt, welche Retro-Titel bis zum Ende des Jahres folgen sollen: Im November wird die Bibliothek mit Metroid, Mighty Bomb Jack und TwinBee erweitert, während für Dezember ADVENTURES OF LOLO, Ninja Gaiden und Wario's Woods angekündigt wurden.Neben dem Zuwachs hat Nintendo außerdem eine Neuerung für den Klassiker-Bereich eingeführt: Ab sofort sollen Nutzer auf vorgefertigte Spielstände zugreifen können, die bereits nützliches Equipment enthalten oder bereits Bereiche sowie Features zugänglich machen, die man eigentlich erst mühsam freispielen müsste.Den Anfang macht The Legend of Zelda, bei dem der Spielstand bereits das Rubin-Konto gefüllt und diverse Gegenstände im Inventar verstaut hat, darunter das Weiße Schwert, der Magische Schild, der Blaue Ring und das Kraftarmband. In Zukunft will Nintendo auch für weitere Retro-Spiele vorgefertigte Spielstände anbieten.Letztes aktuelles Video: Oktober-Update