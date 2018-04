Murderous Pursuits: Start-Trailer zur Veröffentlichung des mörderischen Versteckspiels veröffentlicht - 4Players.de

Blazing Griffin hat anlässlich der Veröffentlichung von Murderous Pursuits den nachfolgenden Trailer veröffentlicht. Die Stealth-Action für Heimlichtuer ist seit gestern auf Steam erhältlich.Ähnlich wie im geistigen Vorgänger The Ship dreht sich Murderous Pursuits um das Beseitigen von Mitspielern, bei dem man allerdings nicht gesehen werden sollte. Gleichzeitig muss man seinen eigenen Verfolgern entgehen bzw. darf gar nicht erst entdeckt werden - am besten, indem man sich wie die vom Spiel gesteuerten Gäste an Bord des luxuriösen Luftschiffs verhält. Wahlweise erlebt man das außerdem im Solospiel gegen KI-Kontrahenten.Entwickelt wurde Murderous Pursuits von ehemaligen Mitgliedern des Teams, das für das Vorbild The Ship verantwortlich zeichnen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer