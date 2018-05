Murderous Pursuits: Neuer Trailer und Update-Fahrplan veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Murderous Pursuits (PC)

Blazing Griffin hat einen neuen Trailer mit Multiplayer-Spielszenen aus Murderous Pursuits veröffentlicht (siehe unten). Zudem hat man einen Update-Fahrplan mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten vorgestellt, die man in den nächsten Wochen und Monaten verfügbar machen will:Party systemPublic player ranking statsUnlockable prestige skinsWin screen tauntsCalling Card iconsAdditional achievementsNew levelNew abilitiesNew game modesNew perk system + multiple new perks2 new characters (paid)Several new levelsNew abilityNew game modeNew perksNew vendettas system2 new characters (paid)New levels4 new characters (paid)Das mörderische Versteckspiel (zum Test ) ist seit dem 26. April 2018 für den PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer