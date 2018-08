Claws of Furry: Ninja-Katzen suchen Anfang September ihren Meister - 4Players.de

Terahard wird Claws of Furry am 4. September 2018 für PC via Steam, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Das Actionspiel ist ein kooperatives Beat'em-Up, in dem sich bis zu vier Spieler (lokal) als Ninja-Katzen auf die Suche nach ihrem verschwundenen Meister begeben.In fünfzig Levels kratzen, hauen und schlagen sich die Spieler durch Gegnerhorden, um ihren Meister aus den Klauen eines unbekannten Schurken zu retten. Claws of Furry möchte eine nahtlose Mischung aus "rasanter Action" und klassischem Arcade-Beat'em-Up bieten."Keine Angst vor Rogue-like - mit dem Pussycat-Modus kann das Spiel mit Checkpoints in jedem Level als klassisch-lineares Abenteuer gespielt werden. Die Spieler benötigen natürlich immer noch ein scharfes Auge und Taschen voller Katzen-Ninja-Fähigkeiten, um das Abenteuer zu überleben und ihren Meister zu befreien", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer