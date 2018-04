Raging Justice: Koop-Prügler startet Anfang Mai auf PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Das kooperative Beat'em-Up Raging Justice wird am 8. Mai 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Mac ( Steam ) erscheinen, wie Entwickler MakinGames und Publisher Team17 bekannt geben. Zudem stellt man mit Ashley King den dritten spielbaren Charakter des klassischen Koop-Brawlers im Stil von Streets of Rage oder Double Dragon per Video vor. "Raging Justice ist ein klassisches Beat 'em up mit epischen Proportionen, das den rauen Charme des Genres an Händen und Füßen in die Gegenwart zerrt!Die Stadt versinkt im Chaos! Verbrechen und Korruption sind auf einem Allzeithoch, und Gangster treiben an jeder Ecke ihr Unwesen. Jetzt liegt es an dir! Schlage, trete und prügle dich durch die gefährlichen Straßen und ziehe das Gesindel zur Rechenschaft", so die Macher.Letztes aktuelles Video: Charakter- und Termin-Trailer