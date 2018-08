Space Hulk: Tactics: Neue Spielszenen und Erscheinungstermin des Taktik-Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

Focus Home Interactive und Cyanide Studio haben im Rahmen der gamescom in Köln einen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus Space Hulk: Tactics veröffentlicht (siehe unten). Zudem hat man bekannt gegeben , dass das Taktik-Rollenspiel am 9. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen werde. Vergünstigte Vorbestellungen via Steam PlayStation Store und Xbox Games Store sind bereits möglich.