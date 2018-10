Space Hulk: Tactics: Trailer zeigt die Möglichkeiten des Editors - 4Players.de

In Space Hulk: Tactics von Cyanide Studio und Focus Home Interactive wird es einen Missionen-Editor geben, mit dem sich eigene Szenarien erstellen lassen. Der folgende Trailer zeigt das umfangreiche Werkzeug in Aktion (Layouts wechseln, Logik hinzufügen, Verknüpfung von Elementen, Einheiten anpassen etc.). Die Kreationen können online mit der weltweiten Spielergemeinde geteilt werden. "Um auch die erzählerische Ebene und den Austausch der Community zu berücksichtigen, werden spezielle Foren bereitgestellt, in denen sich die Spieler und 'Missionen-Erschaffer' austauschen können", erklärt der Publisher.Das rundenbasierte Taktikspiel auf Basis von Space Hulk (Brettspiel) soll am 9. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Karten-Editor