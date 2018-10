Space Hulk: Tactics: Erstes Update (für PC) verbessert die Computerintelligenz - 4Players.de

Für Space Hulk: Tactics ist das erste Update auf PC erschienen, mit dem u. a. Verbesserungen an der Computerintelligenz (KI) vorgenommen werden. Die Entwickler versprechen zudem, dass sie weiterhin an der KI im Spiel arbeiten werden, sowohl bei den Terminatoren als auch den Genestealers. Auch andere "Verbesserungen" sind in Planung. Darüber hinaus werden im Change-Log diverse Kampagnen- und Balance-Verbesserungen, Bugfixes und weitere Anpassungen aufgelistet. Die Konsolen sollen demnächst mit dem Update versorgt werden.Bei Steam fallen die Nutzerreviews derzeit "Ausgeglichen" aus (63 Prozent der 150 Nutzerreviews sind "positiv"). Karten-Editor, grafische Umsetzung und Atmosphäre werden vielfach gelobt, während das "flache" Fortschrittsystem, die maue Individualisierung, die Computerintelligenz (zu einfach) und eine gewisse Langeweile (KI-Züge dauern zu lange, wenig Herausforderung) kritisiert werden.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer