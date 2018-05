Smoke and Sacrifice: Survival-Rollenspiel erscheint Ende Mai für PC und Switch - 4Players.de

Das Survival-Rollenspiel Smoke and Sacrifice wird am 31. Mai für PC und Switch erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen später in diesem Jahr. In dem Spiel von Solar Sail Games und Curve Digital übernimmt man die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter, die auf der Suche nach dem Schicksal ihres Kindes ist. Das Spiel findet in einer düsteren Fantasiewelt statt, in der groteske Pflanzen und Tiere leben und zugleich harsche gesellschaftliche Gewohnheiten herrschen. Smoke and Sacrifice soll die "modernen Survivalspiel-Klassiker" aufgreifen, das Genre aber mit einer persönlichen Geschichte und einem komplexen Ökosystem (Kreaturen suchen nach Nahrung, paaren sich, brüten und dienen anderen Kreaturen als Beute) erweitern. Zu unserer Vorschau : Um aus der Flut der Survival- und Crafting-Spiele herauszustechen, braucht man mittlerweile schon ein besonderes Szenario, wie z. B. Subnauticas Unterwasserwelt oder auch die finstere Steampunk-Vision von Smoke and Sacrifice. Ein komplexes Ökosystem, mysteriöse Menschenopfer und eine persönliche Geschichte machten uns schon beim Anspielen neugierig."Das Feedback der Spieler seit Enthüllung des Spiels war sehr positiv, egal ob auf Shows wie EGX Rezzed und GDC oder online. Wir haben hart daran gearbeitet, dieses Spiel zu einem der erzählerisch ambitioniertesten Survival-RPGs aller Zeiten zu machen und haben eine wunderschöne und doch feindliche Welt erschaffen, die es neben einem umfangreichen Handwerkssystem zu erforschen gilt", sagt Tancred Dyke-Wells, Mitbegründer von Solar Sail Games."Es ist herzerwärmend zu sehen, wie gut Smoke and Sacrifice bei den Spielern seit Bekanntgabe im Februar ankommt. Neil und Tancred haben eine emotionale und mitreissende Erfahrung erschaffen, die reinem Survival-Gameplay mit interessanter Erzählweise und der wunderschönen Welt neues Leben einhaucht", meint Simon Byron, Publishing Director bei Curve Digital.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer