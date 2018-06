Smoke and Sacrifice: Mystisches Survival-Rollenspiel ist ab sofort für Nintendo Switch und PC erhältlich - 4Players.de

Das Londoner Indie-Studio Solar Sail Games und Publisher Curve Digital veröffentlichen heute das Survival-RPG Smoke and Sacrifice auf PC (Windows) und Nintendo Switch zum Preis von 24,99 Euro. Während der ersten zwei Verkaufswochen gilt laut offizieller Pressemitteilung ein Rabatt von 20%. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im späteren Jahresverlauf folgen. Zu unserer Vorschau geht es hier

"In der dunklen Fantasiewelt des Spiels, in der groteske Kreaturen ihr Unwesen treiben und harsche gesellschaftliche Regeln das Leben bestimmen, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter, die sich auf die Reise macht, um das Schicksal ihres Kindes zu ergründen, das dem Sonnenbaum geopfert wurde – der einzigen Lichtquelle in einer Welt mit einer toten Sonne. Sachi reist in eine schattenhafte Zwischenwelt auf der Suche nach ihrer Tochter und begegnet anderen eigensinnigen Seelen, die jede ihre ganz eigene Geschichte hat. 'Smoke and Sacrifice ist unser Flaggschiff-Release für das Jahr 2018 – eines, von dem wir hoffen, dass die Spieler es lieben werden', so Simon Byron, Publishing Director bei Curve Digital. 'Das Spiel hat nicht nur eine große Tiefe im Gameplay und bietet den Spielern eine lange Survival-RPG-Erfahrung, es erzählt auch eine berührende Story über die unendliche Stärke der Liebe einer Mutter.'Mit Elementen aus modernen Überlebensklassikern entwickelt Smoke and Sacrifice das Genre weiter und integriert eine zutiefst persönliche Geschichte und ein komplexes Ökosystem. Lebeweisen altern, paaren sich und pflanzen sich fort, sie jagen einander – es entsteht eine lebende Welt. Die Spieler müssen Kreaturen fangen, Monster anlocken, tierische Begleiter trainieren und sich verkleiden, um zu überleben. Nur durch Kampf, handwerkliches Geschick, Erforschung und kreative Herangehensweise, kann das Schicksal des eigenen Kindes ergründet werden und das Geheimnis hinter den Opferungen des Dorfes."