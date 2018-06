The Surge 2: Video: Erste Kämpfe im Grünen aus dem "Sci-Fi-Souls" - 4Players.de

In The Surge 2 von Deck 13 und Focus Home Interactive wird man den CREO-Fabrikkomplex verlassen und Umgebungen besuchen, die mehr Abwechslung bieten und weitläufiger sein sollen. Eine offene Spielwelt ist nicht geplant, aber die Entwickler wollen gezielt Erkundungsanreize setzen. Im Zuge der E3 2018 ist auch erstes Videomaterial aus dem Sci-Fi-Action-Rollenspiel gezeigt worden, in dem normale Kampfszenen sowie ein Bosskampf gegen "Goddess Helena" zu sehen sind.Das Kampfsystem soll im Vergleich zum ersten Teil vertieft und optimiert werden. Es wird mehr Fähigkeiten, Implantate, Drohnen und Waffen geben. Außerdem wird man Finishing-Moves an Roboter-Gegnern durchführen können - und je nach abgetrenntem Körperteil soll sich das Kampfverhalten der Gegner verändern. In The Surge war es möglich, vertikale und horizontale Attacken/Hiebe zu setzen und dieses "direktionale System" haben die Entwickler nun auf das Blocken übertragen - als "harte Konterattacke", wie sie es selbst bezeichneten. Diejenigen, die das Spiel wirklich "meistern" wollen, sollen somit Attacken gezielt aus der richtigen Richtung abblocken können. Primär dreht sich das Geschehen um den Nahkampf. Das neue Szenario wird Deck 13 erlauben, mehr Waffen- und Rüstungsvielfalt einzubauen und zusammen mit allen anderen Elementen des Kampfsystems (Fähigkeiten, Implantate, Drohnen) dafür sorgen, dass die Spieler ihren Kampfstil individualisieren und auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können. Außerdem soll es mehr große und kleine Bosskämpfe geben. Abermals erhält man neue bzw. bessere Ausrüstung, in dem man den Gegnern gezielt (mechanische) Bauteile vom Körper abtrennt und sich diese Beute dann selbst unter den Nagel reißt. Das neue Szenario wird Deck 13 erlauben, mehr Waffen- und Rüstungsvielfalt einzubauen und zusammen mit allen anderen Elementen des Kampfsystems (Fähigkeiten, Implantate, Drohnen) dafür sorgen, dass die Spieler ihren Kampfstil individualisieren und auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können.The Surge 2 wird auf der hauseigenen FLEDGE-Engine (Delta-Ausführung) basieren. Es soll 2019 für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen.