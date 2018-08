The Surge 2: Trailer zeigt erste Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Focus Home Interactive und Deck13 haben im Rahmen der gamescom 2018 in Köln einen ersten Trailer mit Pre-Alpha-Spielszenen aus The Surge 2 veröffentlicht (siehe unten). Das Action-Rollenspiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vor dem Story-Hintergrund eines drohenden technologischen Fallouts verlässt man den CREO-Fabrikkomplex. In neuen, teils städtischen Umgebungen trifft man auf andere Charaktere, für die man Aufgaben lösen bzw. mit denen man sich verbünden kann.Von einer offenen Spielwelt ist nicht die Rede, aber davon, dass die Entwickler gezielt Erkundungsanreize setzen wollen. Es soll sich demnach lohnen, sich abseits des Hauptwegs in der Welt umzuschauen, um weitere Gegenstände zu finden, die Geschichte zu vertiefen und Gegner zu bekämpfen. Das Kampfsystem soll im Vergleich zum ersten Teil vertieft und optimiert werden. Es wird mehr Fähigkeiten, Implantate, Drohnen und Waffen geben. Außerdem wird man Finishing-Moves an Roboter-Gegnern durchführen können - und je nach abgetrenntem Körperteil soll sich das Kampfverhalten der Gegner verändern.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Pre-Alpha-Spielszenen-Trailer