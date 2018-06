Fear the Wolves: Trailer: Battle-Royale-Shooter im Umfeld von Tschernobyl - 4Players.de

Focus Home Interactive und Vostok Games haben den ersten Trailer für Fear the Wolves im Vorfeld der E3 2018 veröffentlicht, der die düstere Umgebung, den Kampf gegen andere Spieler und die Extraktion aus dem Gebiet via Hubschrauber am Ende einer Partie im Schnelldurchlauf zeigt. Die Lage der Extraktionszone wird von Spiel zu Spiel übrigens variieren und der Extraktionshubschrauber nimmt nur einen Spieler mit ...Für die Entwicklung des postapokalyptischen Battle-Royale-Shooters zeichnet das Studio Vostok Games verantwortlich, dessen Mitarbeiter vor allem für die Arbeit an der S.T.A.L.K.E.R.-Reihe bekannt ist. So verwundert es kaum, dass auch hier das strahlenverseuchte Tschernobyl als Schauplatz dient. Neben Duellen mit bis zu 99 anderen Spielern sollen mutierte Wölfe, mysteriöse Anomalien und Wetterwechsel für dynamische Herausforderungen sorgen. Die stärkste Ausrüstung soll man übrigens in radioaktiven Bereichen oder in "Air Drops" finden. Fear the Wolves soll noch 2018 für PC erscheinen und im Sommer in den Early Access starten. Nicht näher spezifizierte Konsolenumsetzungen sind für 2019 geplant.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018