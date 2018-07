Fear the Wolves: Early-Access-Start des Battle-Royale-Shooters verschoben - 4Players.de

Eigentlich hätte Fear the Wolves heute, am 18. Juli 2018, in den Early Access auf Steam starten sollen (wir berichteten ). Doch Focus Home Interactive und Vostok Games haben den Startschuss kurzfristig um "ein paar Wochen" verschoben . Wie lange genau, ist allerdings unklar. Als neuer Termin wird lediglich "Sommer 2018" angegeben.Als Grund für die Verschiebung werden nicht näher erläuterte technische Probleme genannt, die man vor dem Start noch in den Griff bekommen wolle. Die zusätzliche Zeit soll aber auch noch für andere Verbesserungen genutzt werden.Aktuell befindet sich der postapokalyptische Battle-Royale-Shooter ehemaliger S.T.A.L.K.E.R.-Entwickler in der geschlossenen Betaphase, die heute ein großes Update erhalten und bis zum neuen Starttermin einfach weiterlaufen soll. Die finale Veröffentlichung soll dann 2019 auf PC und nicht näher spezifizierten Konsolen erfolgen.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018