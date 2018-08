Fear the Wolves: Battle-Royale-Shooter startet Ende August in den Early Access - 4Players.de

Ursprünglich hätte Fear the Wolves ja schon Mitte Juli in den Early Access auf Steam entlassen werden sollen. Der Startschuss wurde allerdings kurzfristig um ein paar Wochen verschoben (wir berichteten ). Einen neuen Termin gab es bislang allerdings nicht.Doch jetzt verkünden Focus Home Interactive und Vostok Games, dass die Vorabversion des in Tschernobyl verorteten postapokalyptischen Battle-Royale-Shooters ehemaliger S.T.A.L.K.E.R.-Entwickler am 28. August 2018 startklar sein soll.Fertigstellung und Konsolenstart sind für 2019 geplant. Neben Duellen mit bis zu 99 anderen Spielern sollen auch mutierte Wölfe, mysteriöse Anomalien und Wetterwechsel für dynamische Herausforderungen sorgen. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Release Date Trailer