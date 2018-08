Fear the Wolves: Postapokalyptischer Battle-Royale-Shooter in den Early Access gestartet - 4Players.de

Vostok Games und Focus Home Interactive haben Fear the Wolves am 28. August 2018 in den Early Access auf Steam geschickt. Der Preis des postapokalyptischen Battle-Royale-Shooters (aktuell 19,99 Euro) soll im Verlauf der Vorabphase sukzessive angehoben werden. Fertigstellung und Konsolenstart sind für 2019 geplant.Zum Spiel selbst heißt es: "Fear the Wolves ist ein wettbewerbsorientierter Battle-Royale-FPS von Vostok Games, das die DNA von S.T.A.L.K.E.R. in eine brutale 100-Spieler-Arena versetzt. Im Spiel werden Spieler in Gruppen oder alleine auf einer Karte von 25 km² in der beklemmenden Umgebung der strahlenverseuchten Stadt Tschernobyl abgesetzt. Der klassische Battle-Royale-Modus zwingt die Spieler zu einem Kampf, bei dem nur einer von 100 Kämpfern übrig bleibt. Ein weiterer Modus, der später präsentiert wird, bringt dann interessante Neuerungen für dieses Genre.Um am Ende den Sieg zu holen, müssen sich die Spieler nicht nur mit den anderen Überlebenden auseinandersetzen. Im gesamten feindseligen Ödland stellen tödliche Anomalien und sich ständig ändernde Wetterverhältnisse ebenfalls eine Bedrohung dar – nach Abstimmung durch Spieler und Zuschauer sowohl im Spiel als auch auf Streaming-Plattformen. Während die Zeit vergeht und sich der Tag dem Ende naht, müssen Überlebende hellwach bleiben und sich ständig neuen Situationen anpassen." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer