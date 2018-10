Fear the Wolves: Treasure Map Update: Schatzkarten, gefährlichere Wölfe und besseres "Schussgefühl" - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Fear the Wolves steht das nächste Update, das Treasure Map Update, zum Download bereit. Mit diesem Patch wird eine Reihe neuer Beuteregeln und -mechanismen hinzugefügt, um die Spieler dazu zu bringen, dass sie die Spielwelt besser erkunden. In den Ruinen sind nun "geheime Vorratskisten" versteckt, die hochstufige Beute enthalten. Aber die Vorratskisten findet man nur bzw. schaltet sie frei, wenn man die entsprechende Schatzkarte in der Wildnis gefunden hat. Darüber hinaus sollen einzelne Wölfe und auch Wolfsrudel eine größere Gefahr für die Spieler darstellen (PvE-Herausforderung).Ansonsten verbessert das Update die Waffenbalance sowie das "Schussgefühl", fügt die Hubschrauberextraktionen von einem Dach hinzu und überarbeitet bestimmte Areale (Loading Station, Anomalous Forest, Old Dam, Quarry, Security Checkpoint und RLS Vostok). Das Waffenarsenal wird mit der DMR SOK-94 erweitert. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer