Fear the Wolves: Early-Access-Update #3 optimiert Performance und bringt deutsche Lokalisierung - 4Players.de

Für Fear the Wolves wird heute das dritte Early-Access-Update erscheinen, das hauptsächlich die Performance optimieren (Detailgrad-Verbesserungen und neue Modelle) soll. Zugleich wurden manche Grafik-Effekte (Anomalien, Wetter, Feuergefechte) verbessert. Darüber hinaus werden zehn neue Sprachen (auch Deutsch) eingebaut und die Karte überarbeitet bzw. mit neuen Schauplätzen ergänzt. Außerdem wird man sich für ein neues Match anmelden können, wenn man als Zuschauer eine Partie betrachtet. Das Change-Log findet ihr hier Last but not last stellten die Entwickler klar, dass die Verbesserung der Performance die Top-Priorität sei und auch nach der Early-Access-Phase sollen weiterhin Optimierungen in diesem Bereich vorgenommen werden. Der in der Umgebung von Tschernobyl angesiedelte Battle-Royale-Shooter soll 2019 den Early Access verlassen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer