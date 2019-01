Fear the Wolves: Unified Update (Early Access): Duo-Spielmodus wird zum Standard - 4Players.de

Für Fear the Wolves (Early Access) ist das Unified Update erschienen. Der Patch konzentriert sich auf die Verbesserung des Spielerlebnisses mit schnelleren Warteschlangen und fügt häufig nachgefragte Features wie einen Warteraum, Sprachchat im Team (Voice over IP) und Sprünge über Objekte sowie Klettern (Vaulting) ein. Neu ist ebenfalls der Unified-Spielmodus, der das Spielen im Duo zum Standard-Modus macht und alle Spieler im gleichen Matchmaking-Pool zusammenführt. Diejenigen, die alleine spielen wollen, können dies tun und sämtliche Ausrüstung selbst behalten - ohne sie mit einem Partner teilen zu müssen. Die Deploymentphase vor dem Match wurde mit kontextbasierten Hinweisen und neuer Oberfläche überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier Laut Publisher Focus Home Interactive wird die Vollversion von Fear the Wolves (Battle Royale im Tschernobyl-Gebiet) Anfang 2019 zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Unified Update Featurette