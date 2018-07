Achtung! Cthulhu Tactics - The Forest of Fear: Release im vierten Quartal angepeilt; Switch-Umsetzung bestätigt - 4Players.de

Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne haben Auroch Digital/Modiphius und Publisher Ripstone angekündigt, dass man das Strategiespiel Achtung! Cthulhu Tactics im vierten Quartal 2018 veröffentlichen will. Neben dem PC soll der Titel auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Mittlerweile hat man auch eine Umsetzung für Switch bestätigt, die allerdings erst etwas später im Jahr folgen soll.In der Pressemitteilung heißt es:"Achtung! Cthulhu Tactics basiert auf dem immens erfolgreichen Tabletop Rollenspiel von Modiphius Entertainment und spielt in einem alternativen 2. Weltkrieg, in dem die Nazis einen erheblichen Vorteil erreicht haben, indem sie Monster aus der Welt von Lovecraft herbeigerufen haben, um die Allierten zu zerstören. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die Charlie Company, eine Elitetruppe der Allierten, die ausgesandt wurde das Unmögliche zu schaffen, die Nazis aufzuhalten und den Verlauf des Krieges zu verändern."Hinsichtlich des Designs verspricht man eine Mischung aus Rundenstrategie und Rollespielelementen.Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer