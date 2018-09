Achtung! Cthulhu Tactics: Kampf gegen Lovecraft-Moster und Nazis beginnt am 4. Oktober auf PC - 4Players.de

Auroch Digital (Entwickler) und Ripstone Games (Publisher) werden Achtung! Cthulhu Tactics am 4. Oktober 2018 für PC veröffentlichen. In dem rundenbasierten Strategiespiel stellen sich die Spieler "Lovecraft'schen Kreaturen", die von Nazis gesteuert werden. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen noch in diesem Jahr folgen."Achtung! Cthulhu Tactics basiert auf dem immens erfolgreichen Tabletop-Rollenspiel von Modiphius Entertainment und spielt in einem alternativen 2. Weltkrieg, in dem die Nazis einen erheblichen Vorteil erreicht haben, indem sie Monster aus der Welt von Lovecraft herbeigerufen haben, um die Allierten zu zerstören. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die Charlie Company, eine Elitetruppe der Allierten, die ausgesandt wurde das Unmögliche zu schaffen, die Nazis aufzuhalten und den Verlauf des Krieges zu verändern", schreibt der Publisher.Auroch Digital hat kürzlich ein fast zehn Minuten langes, kommentiertes Spielszenen-Video bereitgestellt. Der Design-Director des Spiels, Tomas Rawlings, führt die Spieler durch die Eröffnungsmission des Spiels, spricht über die Mechaniken, den Spielablauf und die Hintergrundgeschichte. Tomas zeigt, wie Mademoiselle Dubois und Corporal Singh sich hinter feindliche Linien begeben, um sich mit dem Rest der Charlie Company zu treffen - Captain Harris und Sergeant Carter.