Achtung! Cthulhu Tactics: Rundenbasierte Taktikkämpfe gegen von Nazis kontrollierte Lovecraft-Monster - 4Players.de

Entwickler Auroch Digital und Publisher Ripstone Games haben Achtung! Cthulhu Tactics für PC via Steam veröffentlicht (Preis: 24,99 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen später in diesem Jahr. Die Version für Nintendo Switch wird im Anschluss erscheinen. Achtung! Cthulhu Tactics basiert auf dem Tabletop-Rollenspiel von Modiphius Entertainment und ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit einem Aktionspunkte-System (Angriff und Bewegung), bei dem sich Spieler gegen Lovecraft-inspirierte Gegner behaupten müssen, die von Nazis kontrolliert werden. Die Story spielt in einer alternativen Welt, in der es den Nazis im 2. Weltkrieg gelungen ist, im Rahmen ihrer okkulten Forschungen eine Reihe Monster zu beschwören. Der Spieler übernimmt das Kommando über die Charlie-Kompanie (alliierte Elitesoldalten) und muss die Pläne der Nazis vereiteln."Jeder Charakter hat seine eigene Hintergrundgeschichte, Waffenspezialisierungen und Eigenschaften, die auf dem Schlachtfeld eine Rolle spielen. Captain Eric 'Badger' Harris ist ein britischer Geheimagent, der sich auf Experimentalwaffen und Guerilla-Kriegsführung spezialisiert hat. Ariane Dubois ist Mitglied der französischen Resistance. Sie ist einen Pakt mit einem dämonischen Geisterwesen eingegangen, das ihr während der Kämpfe zur Seite steht. Corporal Akhee 'The Eye' Singh besitzt ein lebendes Amulett, das ihn in einen Sturm aus wirbelnden Klingen verwandeln kann und Sergeant Brandon Carter ist ein selbstbewusst auftretender Amerikaner, dessen Medaillon den Kugeln seiner geliebten Thompson-Maschinenpistole mythische Kräfte verleiht, die sie die Haut der schrecklichen Geschöpfe der Nazis einfach durchdringen lassen", schreiben die Entwickler.