Auroch Digital, Modiphius und Ripstone Games werden ihre von H. P. Lovecraft inspirierte Rundentaktik Achtung! Cthulhu Tactics , in der Nazis okkulte Horrorwesen beschwören, am 20. November 2018 für PlayStation 4 sowie am 23. November für Xbox One veröffentlichen. Auf PC ist der Startschuss bereits Anfang Oktober gefallen, eine Umsetzung für Nintendo Switch soll folgen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One