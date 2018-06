Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk: Dungeon-Crawler erscheint im September für PS4, Switch und PC - 4Players.de

NIS America und flashpoint werden Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa veröffentlichen. Der Dungeon-Crawler wird sowohl als Download via eShop und PlayStation Store als auch im Handel erhältlich sein. Die PC-Umsetzung soll wie die Konsolenfassungen in Nordamerika bereits am 18. September via Steam erscheinen. In Japan ist zudem eine Version für PlayStation Vita erhältlich.

Zum Spiel selbst heißt es: "Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk spielt in der Stadt Refrain, in der sich ein verfluchtes Labyrinth befindet. Die Hexe Dronya stellt sich den Gefahren des Dungeons, um die dunklen Geheimnisse rund um das Verlies zu lüften. Dronya besitzt das legendäre Buch „Tractatus de Monstrum“ mit dem sie Puppen erschaffen kann, die für sie kämpfen. Der Spieler übernimmt dabei die Kontrolle über das magische Buch und kommandiert eine Brigade von verzauberten Puppensoldaten. In der Basis können neue Puppen erschaffen und ausgerüstet werden. Ebenso können diese verschiedenen Gruppen und Formationen zugeordnet werden. Der Spieler kann Aufgaben von Stadtbewohnern annehmen und Unterstützung von Dronya in Form von Hexenpetitionen erhalten. Das Labyrinth von Refrain steckt voller Gefahren und nur mit der optimalen Vorbereitung und der richtigen Strategie wird man überleben und erfolgreich sein.



Ein riesiges Labyrinth - Zusammen mit seiner Brigade von Puppensoldaten erforscht der Spieler als 'Tractatus de Monstrum' das mit Miasma gefüllte Labyrinth, um die dunklen Geheimnisse des Verlieses zu lüften.

Actionreiche Kämpfe - Tödliche Kreaturen und Fallen aller Art lauern in dem Labyrinth, die umso bedrohlicher werden, je tiefer man sich hinabwagt. Der Spieler kann seiner Brigade Befehle geben und die Feinde mit besonderen Fähigkeiten vernichten.

Erschaffung einer unbesiegbaren Armee - Der Spieler kann eigene Soldaten erschaffen und eine einzigartige Streitmacht aufbauen. Eine Vielzahl von verschiedenen Rollen sowie spezialisierte Gruppen stehen zur Verfügung."

FeaturesMehr dazu auf der offiziellen Website sowie im neuen Spielszenen-Trailer: