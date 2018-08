Landwirtschafts-Simulator 19: Vorstellung der europäischen Karte "Felsbrunn" - 4Players.de

Im Vorfeld der gamescom 2018 haben Giants Software, Focus Home Interactive und astragon Entertainment erste bewegte Bilder der neuen europäischen Karte im Landwirtschafts-Simulator 19 präsentiert. Die neue Karte ist am Alpenrand angesiedelt und heißt Felsbrunn. Für die musikalische Untermalung des Trailers zeichnet die Fürther Künstlerin Lena Dobler verantwortlich, und zwar mit dem Lied 'Raus aufs Land' (eine für den Landwirtschafts-Simulator 19 angepasste Version des Songs "Pferde stehlen").Besucher der gamescom 2018 können am Stand B-021 in Halle 8 die neue Karte persönlich erkunden. Der Landwirtschafts-Simulator 19 (Farming Simulator 19) wird am 20. November 2018 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Willkommen in Felsbrunn