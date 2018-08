Landwirtschafts-Simulator 19: Trailer stellt die neuen Karten und Features vor - 4Players.de

Giants Software, Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben im Rahmen der gamescom in Köln einen neuen Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 19 alias Farming Simulator 19 veröffentlicht (siehe unten), mit dem sie virtuellen Landwirten einen kleinen Ausblick auf die neuen Karten sowie einige der neuen Features des Spiels geben wollen.Letztere umfassen zum Beispiel reitbare Pferde, neue Feldfrüchte, neue detaillierte Spielumgebungen sowie den bisher größten Fuhrpark der Landwirtschafts-Simulator-Reihe – und das alles in runderneuerter Grafikpracht. Messebesucher können sich am Stand B-021 in Halle 8 persönlich ein Bild davon machen. Erscheinen soll der Landwirtschafts-Simulator 19 am 20. November 2018 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One.