Landwirtschafts-Simulator 19: Sonderangebote für frühe Landwirte bei 4Netplayers und Gamesplanet - 4Players.de

Das Phänomen Landwirtschafts-Simulator geht dieses Jahr in eine neue Runde und während sich virtuelle Landwirte auf die Veröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 19 am 20. November vorbereiten, haben die Kollegen von 4Netplayers zusammen mit unserem Kooperationspartner Gamesplanet ein besonderes Angebot geschnürt.Wer schon jetzt seinen Mehrspieler-Server für den Landwirtschafts-Simulator 19 bei 4Netplayers bestellt, zahlt nur 0,99 Euro im ersten Monat und bekommt obendrauf noch einen Rabattcode für das Spiel bei Gamesplanet . Nach Eingabe des Codes bekommt ihr mit bis zu drei Freunden die digitale Steam- oder Giants-Version des Spiels für nur 28,49 Euro. Weitere Informationen zu dem Angebot findet ihr hier Letztes aktuelles Video: New field interactions