Landwirtschafts-Simulator 19: High Noon mit landwirtschaftlichen Nutzmaschinen - 4Players.de

Focus Home Interactive hat mit Bezug auf Red Dead Redemption 2 angekündigt, dass am 20. November 2018 "eine andere Art von Cowboy" auf der Bildfläche erscheinen wird, und zwar landwirtschaftliche Nutzmaschinen. Der Publisher schreibt , dass sie gehört hätten, dass Rockstar Games die Spieler bis dahin schon beschäftigen würde ...Focus Home ist nicht der erste Publisher, der versucht, mit einer Anspielung auf Red Dead Redemption 2 sein eigenes Projekt ( Landwirtschafts-Simulator 19 ) in den Vordergrund zu rücken. Auch Techland nutzte die Gunst der Stunde um die Rückkehr von Silas Greaves (Protagonist von Call of Juarez: Gunslinger) anzukündigen Letztes aktuelles Video: Red Farm Redemption