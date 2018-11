Landwirtschafts-Simulator 19: Für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht; Update 1.1: Details und Download - 4Players.de

Mehrere Fahrzeug- und Gerätefixes (1.1)

Einige Fruchtsorten angepasst (1.1)

Tiere und deren Ställe neu auskalkuliert (1.1)

Einige Probleme mit dem Hund behoben (1.1)

Pferde wurden überarbeitet (1.1)

Regenkollisionen angepasst (1.1)

Soundprobleme in einigen Gameplaye-Szenarien (1.1)

KI-Helfer verbessert (1.1)

Spieleranimationen bei Bewegungen angepasst (1.1)

Taschenlampen im Multiplayer gefixt (1.1)

Partikeleffekte gefixt (1.1)

BGA-Funktionalität angepasst (1.1)

Beide Maps finalisiert (1.1)

Diverse Füllmengen angepasst (1.1)

Fußgängersystem gefixt (1.1)

Milchstatistiken der Kühe angepasst (1.1)

Wettersystem überarbeitet (1.1)

Übergang von Nacht auf Tag gefixt (1.1)

Verschiedene Loca-Fixes/Übersetzungen angepasst (1.1)

Resolution-Scaling Option hinzugefügt (Windows/Mac) (1.1)

Default-Mapping für sämtliche Gamepads/Lenkräder überarbeitet (Windows/Mac) (1.1)

Lenkräder können nun auch angeschlossen werden während das Spiel bereits läuft (1.1)

Weitere kleinere Fixes und Anpassungen (1.1)

Performance auf Low-End Systemen angepasst (1.1)

Performance-Warnings angepasst (1.1)

Ungereimtheiten in manchen Übersetzungsfällen angepasst (1.1)

UI in manchen Menüs angepasst (1.1)

Multiplayer-Management Features überarbeitet (1.1)

Fehlende Elemente im Shop nun aktualisiert (1.1)

Sync-Probleme im Multiplayer behoben (1.1)

Spieler-Befugnisse nachdem man dem Spiel beitritt wurden angepasst (1.1)

Pferde-Striegeln für den Multiplayer gefixt (1.1)

Gabelstapler im Multiplayer gefixt (1.1)

Gefixt: Inputkontext und Spielpausenanzeige falls der Sync genau in diesem Zetraum passiert (1.1)

Probleme mit den Tierställen im Multiplayer gefixt (1.1)

Sounds im Multiplayer überarbeitet (1.1)

Client-seitige Probleme mit Spielerpositionen im Multiplayer gefixt (1.1)

Der Landwirtschafts-Simulator 19 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Die PC-Edition kostet 34,99 Euro. Die Collector's Edition liegt bei 47,99 Euro. Die Konsolen-Umsetzungen kann man für je 49,99 Euro erwerben. Außerdem gibt es auf Konsolen einen Season Pass, der ebenfalls mit 49,99 Euro zu Buche schlägt. Details zu den "kommenden DLC-Paketen" wurden nicht verraten. Eine Premium Edition (Hauptspiel + Season Pass) wird für 89,99 Euro auf Konsolen angeboten.Publisher astragon schreibt: "Mit über 300 Fahrzeugen, Maschinen und Zubehör aller führender Hersteller, darunter John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr und viele weitere mehr, in ihrem Fuhrpark können sich Spieler innerhalb von drei verschiedenen Ausgangssituationen völlig frei entscheiden wie sie ihren eigenen Bauernhof aufbauen und leiten möchten – Spezialisierung inklusive. Egal, ob sie den Weg wählen, mit viel Startkapital jedoch ohne Landbesitz die Farm ihrer Träume von Grund auf neu aufzubauen, oder sich der Herausforderung stellen, mit einem kleinen Anfangs-Betrieb und begrenzten Ressourcen zu wirtschaften, jeder virtuelle Farmer findet beim Landwirtschafts-Simulator 19 das für ihn richtige Konzept. Zudem genießt er die Freiheit, ganz individuell zwischen verschiedenen Nutzpflanzen und Tieren sowie Missionen zu wählen. Neue Pflanzensorten wie Hafer und Baumwolle sowie reitbare Pferde erweitern die Spieloptionen der Vorgänger um weitere interessante Farmaktivitäten, während der verbesserte Multiplayer bis zu 16 Spielern auf PC und bis zu sechs Spielern auf Konsole die Möglichkeit bietet, erstmals nicht nur auf einer Karte zu kooperieren sondern auch mit jeweils eigenem Landbesitz und Fuhrpark gegeneinander anzutreten. Auch das Thema Modding wird beim Landwirtschafts-Simulator 19 auf PC/Mac und Konsolen erneut groß geschrieben und für langanhaltenden, spannenden Spielspaß sorgen."Für die Box-Version der PC-Fassung, die nicht an Steam gebunden ist, gibt es ein 1,7 GB großes Upddate auf Version 1.1 das hier runtergeladen werden kann ( zum Download ). Die Steam- und Mac-Versionen werden automatisch aktualisiert. Dieses Update beinhaltet alle bisher erschienenen Updates.Änderungsliste Update 1.1Letztes aktuelles Video: Garage Trailer