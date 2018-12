Landwirtschafts-Simulator 19: Über eine Million Verkäufe; Landschaftsgestaltung mit Update 1.2.0.0 - 4Players.de

Der Landwirtschafts-Simulator 19 hat sich zehn Tage nach Verkaufsstart bereits über eine Million Mal auf PC, PS4 und Xbox One weltweit verkauft - sowohl digital als auch im Einzelhandel."Trotz der Tatsache, dass sich der Landwirtschafts-Simulator 19 seinen Releasezeitraum mit verschiedenen internationalen Blockbustern teilten durfte, konnte er unter anderem in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland Spitzenplätze in den jeweiligen Software-Charts belegen", schreibt Publisher astragon."Es ist ein unglaubliches Gefühl zu erleben, wie die tolle Arbeit des Teams auf diese Weise belohnt wird. Der Landwirtschafts-Simulator 19 bietet seinen Spielern so viele neue Optionen und es macht Spaß zu sehen, wie die Fans diese mit großem Enthusiasmus annehmen. Noch nie hat ein Teil der Reihe so schnell die Millionenmarke geknackt und wir sind froh und stolz, dass uns so viele treue Spieler auf dieser fantastischen Reise begleiten", sagt Christian Amman, CEO von Giants Software. Der Landwirtschafts-Simulator 19 ist für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 49,99 Euro sowie für PC zum Preis von 34,99 Euro erhältlich. Für PC gibt es zudem eine Collector's Edition für 49,99 Euro.Derweil befindet sich das Update 1.2.0.0 in Entwicklung. Nach der Installation wird es möglich sein, die Landschaft nach Belieben zu gestalten. Einen Blick auf die Möglichkeiten erlaubt der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: Landscaping first look