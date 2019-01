Landwirtschafts-Simulator 19: eSports-Liga mit zehn Turnieren in Europa angekündigt - 4Players.de

Nach der "Farming Simulator Championship 2018" möchte Giants Software in der zweiten Saison tiefer in die Welt des eSports eintauchen, und zwar mit der "Farming Simulator League" - eine eSports-Liga mit zehn Turnieren in ganz Europa. Am Ende der Saison kämpfen die besten Teams um den Titel des Farming Simulator Champions und 100.000 Euro an Preisen. Jedes einzelne Turnier vergibt nicht nur Circuit Points für die besten Teams, sondern bringt auch eigene Preise mit, so dass der gesamte Preispool für die zweite Saison auf insgesamt 250.000 Euro steigen wird."Wir haben eine einzigartige Chance", erklärt Christian Ammann, CEO von GIANTS Software und Leiter des Bereichs eSports. "Wettbewerbsfähige Landwirtschaft ist etwas, das die Menschen seit Jahren genießen, das aber im eSport bisher einzigartig ist. Wir haben viele eSports-Enthusiasten in unserem Unternehmen, die es kaum erwarten können, der Welt zu zeigen, dass Landwirtschaft tatsächlich Spaß machen und gleichzeitig wettbewerbsfähig sein kann. Wir glauben, dass wir die richtige Mischung aus echter Landwirtschaft und Spaß am Spielen gefunden haben.""Auch das Spiel selbst verändert sich. Die neue Liga wird nicht nur im (...) Landwirtschafts-Simulator 19 ausgetragen, sondern auch vom Ballenstapeln zu einem konkurrenzfähigen 3 gegen 3 Modus übergehen, bei dem sich die Teams gegenseitig herausfordern, um zu bestimmen, wer der Beste auf dem Feld ist. Natürlich wird das Spiel seinen Wurzeln in der Landwirtschaft treu bleiben und echte Feldarbeit wie das Ernten mit lustigen und anspruchsvollen Spielelementen verbinden", schreibt Publisher astragon.Letztes aktuelles Video: Landscaping first look