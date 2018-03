Castle of Heart: Ein zu Stein verwandelter Ritter kämpft gegen seinen Verfall - 4Players.de

Der Action-Plattformer Castle of Heart vom polnischen Entwicklerstudio 7levels ist im Nintendo eShop zum Preis von 14,99 Euro für Switch erhältlich. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Ritters, der gegen den Fluch eines finsteren Zauberers, der ihn langsam zu Stein verwandelt, ankämpft.Laut den Entwicklern soll das Spiel "mindestens sieben Stunden Spielzeit" bieten: "In über 20 Level müssen sich die Spieler den herausfordernden Feinden stellen, um sich einen Weg vom versteinerten Dorf bis zum Schloss des dunklen Herrschers zu erkämpfen. Dabei helfen ein Arsenal aus immer mächtigeren Waffen, von Granaten bis hin zu kraftvoller Magie, sowie Power-ups die den Ritter mit zusätzlicher Stärke erfüllen. Spielerisches Geschick ist gefragt, um auf plötzliche Gameplay-Änderungen zu reagieren, die aufregende, dynamische Action-Sequenzen auslösen. Doch auch der härteste Körper aus Stein bekommt Risse - je mehr Energie der Ritter verliert, desto mehr bröckelt seine Fassade. Dies kann er nur umgehen, indem er rechtzeitig Gegner besiegt, bevor ihm einzelne Gliedmaßen abfallen und er damit die Fähigkeit verliert, zusätzliche Waffen zu führen."Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer