Assetto Corsa Competizione: Zahlreiche Aufnahmen vom Tech Demo Event in Misano - 4Players.de

Kunos Simulazioni und 505 Games haben eine ganze Reihe an Impressionen aus der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione veröffentlicht. Sie beinhalten nicht nur Eindrücke der Fahrzeugmodelle und Cockpits, sondern zeigen die Strecken auch bei verschiedenen Witterungsbedingungen und Tageszeiten.Sie entstanden im Rahmen Tech Demo Veranstaltung rund um den Titel, die an der Rennstrecke in Misano stattfand und neben Fans auch von aktiven Rennfahrern und Ingenieuren besucht wurde.Assetto Corsa Competizione soll noch in diesem Sommer im Early Access an den Start gehen. Genau wie GT Sport will man sich auch hier auf kompetitive Online-Rennen fokussieren und dafür ebenfalls ein Einstufungssystem der Fahrer im Stil von iRacing einführen.