Assetto Corsa Competizione: Rennsimulation rast in den Early Access - 4Players.de

Kunos Simulazioni und 505 Games haben die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione im Early Access bei Steam veröffentlicht - die fertige Version (1.0.) ist nach aktuellem Stand für Frühjahr 2019 vorgesehen. Bis dahin sollen drei größere Updates folgen, mit denen der Titel schrittweise mit neuen Inhalten rund um die Blancpain Championship erweitert werden soll.Wer sich vor der Veröffentlichung des dritten Updates am 14. November für einen Kauf entscheidet, zahlt weiterhin den Startpreis von 24,99 Euro. Danach wird der Betrag schrittweise angehoben - zunächst auf 34,99 Euro und schließlich den Endpreis von 44,99 Euro."Hinter dem Erfolg von Assetto Corsa steht auch der Beitrag der Community, die es uns mit ihren Anregungen und konstruktiver Kritik ermöglicht hat, sowohl das Produkt als auch die Simulationserfahrung zu verfeinern", so Marco Massarutto, Brand & Product Manager und Mitbegründer von KUNOS Simulazioni. "Dank des Steam Early Access-Programms können wir diese Synergie mit unseren Fans weiter ausbauen: Wir bieten ihnen die Möglichkeit, aktiv am Test von Assetto Corsa Competizione teilzunehmen. Auf diese Weise werden wir nicht nur das Spiel selbst optimieren, sondern auch an seinen Funktionalitäten arbeiten, um zur Markteinführung bei der endgültigen Version anzugelangen, wobei wir alle Möglichkeiten, die unsere Fahrsimulation bietet, optimal nutzen. Wir halten die Unterstützung unserer Community für sehr wertvoll und wollen sie damit konkret belohnen."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer