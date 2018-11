Assetto Corsa Competizione: Early-Access-Update 0.3 bringt neue Strecke und rudimentäre Online-Komponente - 4Players.de

Kunos Simulazioni hat das Update 0.3. für seine Rennsimulation Assetto Corsa Competizione veröffentlicht, die sich derzeit bei Steam im Early Access befindet. Neben der neuen, lasergescannten Strecke Circuit Paul Ricard (Le Castellet, Frankreich) und dem BMW M6 GT3 als weiteres Fahrzeug wird es nach dem Update auch erstmals möglich sein, die Mehrspieler-Komponente mit gemeinsamen Online-Trainings zu testen.Darüber hinaus gibt es einen neuen Ausdauer-Spielmodus und auch das Boxenstopp-System soll komplexer ausfallen. Allerdings wird betont, dass sich die Entwicklung weiterhin in einem relativ frühen Stadium befindet - insbesondere die Online-Komponente."Beim Multiplayer sind die Funktionen noch im ersten Entwicklungsstadium, das heißt, dass die Netzwerkentwicklung konstant weitergeht, und das Entwicklerteam dieses Massentestfenster nutzen wird, um Feedback zu den Online-Systemen einzuholen, die den Netzcode von AC Competizione unterstützen, und nach und nach alle Features ergänzt, die getestet werden müssen. Dazu wird mit dieser Version ein neuer, sehr einfacher Multiplayermodus eingeführt, mit dem Spieler an Übungssessions mit anderen auf den drei verfügbaren Strecken - Nürburgring GP, Misano World Circuit und Circuit Paul Ricard - teilnehmen können, aber in den kommenden Monaten ist natürlich mit weiteren Updates zu rechnen."Gleichzeitig wird mit diesem Update der Preis für den frühen Zugang erstmals erhöht und beträgt ab sofort 34,99 Euro."Wir freuen uns, die 'Tür zum Online-Multiplayer' aufzustoßen und unserer Kern-Community, die uns während des Early Access-Programms konstant unterstützt, einen ersten Vorgeschmack darauf zu geben. Der Online-Multiplayermodus von Assetto Corsa Competizione ist einer der schwierigsten Aspekte für unser Team, denn die Entwicklung auf der Unreal Engine 4 mit dem Ziel, eine mindestens gleichwertige Qualität zu erreichen wie bei Assetto Corsa, war eine ganz neue Herausforderung für uns. Während des Entwicklungsprozesses waren wir mit unerwarteten Problemen konfrontiert, die unseren Arbeitsablauf verlangsamten und uns daran hinderten, alle Multiplayer-Features fertigzustellen, die für dieses Veröffentlichungs-Update geplant waren, bis hin zu dem Punkt, an dem wir es in Betracht zogen, den Multiplayer-Bestandteil bei diesem Update komplett herauszunehmen ... das ist definitiv eines der Risiken in jedem Early Access-Programm", sagt Marco Massarutto, Mitgründer und Brand & Product Executive Manager von KUNOS. "Aber wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet, einen ersten Happen dessen anbieten zu können, was man von unserem Multiplayermodus in den kommenden Monaten erwarten kann, und es ist uns gelungen, einen grundlegenden Multiplayer-Aspekt zu integrieren, bei dem die Spieler an Übungssessions auf den drei verfügbaren Strecken teilnehmen können. Wir brauchen diesen ersten Multiplayer-Bestandteil für umfassende Tests unseres Netzwerk-Systems, um möglichst viele Daten für das Feintuning zu erhalten, während wir nach und nach alle Online-Multiplayer-Features einbauen, die man in der finalen Version erwarten kann, darunter: Spielersuche, Bewertungen, private Server, Übertragungs-/Zuschauermodus, und auch alle nötigen Details, um das beste Multiplayer-Erlebnis zu erreichen, das wir jemals geschaffen haben. Mit dieser Erweiterung hat man die Gelegenheit, noch mehr neue verfügbare Inhalte dieser Version zu genießen, mit der der tolle BMW M6 GT3 eingeführt wird sowie der Circuit Paul Ricard, der durch seine einzigartige Gestaltung und Umgebung eine spannende Herausforderung für die Fahrer darstellt. Dank der durch die Laserscan-Technologie möglich gewordenen Präzision erleben die Spieler die gleiche Tiefe und Genauigkeit wie die echten Fahrer beim Training."Letztes aktuelles Video: Early Access Update 3 Trailer