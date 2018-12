Assetto Corsa Competizione: Early-Access-Update 0.4: Ferrari 488 GT3, Hungaroring und mehr Optionen - 4Players.de

Das vierte Early-Access-Update für Assetto Corsa Competizione , das im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht wird, fügt den Ferrari 488 GT3 und die Rennstrecke Hungaroring (via Laserscan-Technologie) hinzu."Bei der neuen Version von Assetto Corsa Competizione gibt es nicht nur neue Inhalte, es gibt auch Gameplay-Neuerungen, die den Realitätsgrad steigern; darunter individuelle, Sprint- und Ausdauerrennen, die jetzt auch für den Multiplayer-Modus verfügbar sind, damit sich die Spieler zu einem kompletten Rennwochenende samt freiem Training und Qualifikationen herausfordern können. Das individuelle Rennwochenende umfasst ein Standard-Rennszenario für alle, die mit klassischem Setting gegeneinander antreten wollen, also mit freiem Training, Qualifikation und Rennen. Beim Ausdauer- und Sprint-Modus werden die Regeln der Blancpain GT Series realistisch nachgestellt und die Qualifikation und Startplätze für alle am Rennen teilnehmenden Fahrer definiert", schreibt Publisher 505 Games.Mit Version 0.4 von Assetto Corsa Competizione wird die erste Version des Übertragungs-Modus SDK eingeführt. Eine neue Anwendung im Installationsverzeichnis des Spiels ermöglicht es den Steam-Anwendern, Streams zu teilen und die Multiplayer-Rennen in Assetto Corsa Competizione zu kommentieren. Mit dieser neuen Open-Source-Anwendung erhalten die Anwender Zugriff auf einen virtuellen Kontrollraum mit Kamerawechsel-Befehlen, interaktiven Kameras und zusätzlichen Optionen.Letztes aktuelles Video: Early Access Update 4 Trailer