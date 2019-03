Assetto Corsa Competizione: Early-Access-Update 0.6: Nissan GT-R Nismo GTR, Monza und viele Verbesserungen - 4Players.de

Für Assetto Corsa Competizione (Early Access) ist das sechste Update veröffentlicht worden. Zwei Fahrzeuge (Nissan GT-R Nismo GTR; Modelljahre 2015 und 2018) und die Strecke "Monza Circuit" kommen hinzu. Darüber hinaus haben die Entwickler an der Code-Grundlage gearbeitet und diverse Verbesserungen in den Bereichen Motec Telemetrieaufzeichnung, Stabilität, Prozessor-Optimierung, allgemeine Performance (mehr Fahrzeuge auf der Strecke möglich), Serverkonfiguration, Regen-Darstellung und Multiplayer-Netzwerkcode vorgenommen. Auch die Kameraoptionen und die Kameraperspektiven wurden überarbeitet. Das Change-Log findet ihr hier "Driving (F1) cameras reworked: added two more driving cameras (dash pro - with car hidden intended for built cockpits - and far chase), game now remembers last used camera and added option to lock/hide driver and steering wheel per car. Lateral camera adjustment now also exposed in the View Settings."Letztes aktuelles Video: Early Access Update 6 Trailer