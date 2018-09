EGX Berlin: Gaming-Messe öffnet am Freitag ihre Pforten - 4Players.de

Freitag, 28.09.2018: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 29.09.2018: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntag, 30.09.2018: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am 28. September 2018 (Freitag) öffnet die EGX Berlin um 11 Uhr in der Station Berlin zum ersten Mal ihre Pforten. Kurzentschlossene, die noch keine Tickets gebucht haben und über 18 Jahre alt sind, können Karten an der Tageskasse ab 10 Uhr erwerben. Ein Einzelticket liegt bei 20 Euro. Das Drei-Tages-Ticket gibt es für 40 Euro.Die EGX ist die größte Gaming-Messe in Großbritannien und feiert vom 28. bis zum 30. September ihr deutsches Debüt. Die EGX Berlin bietet ihren Besuchern diverse Anspielmöglichkeiten ("ohne lange Warteschlangen" laut Veranstalter), über 35 Panels, Vorträge und Diskussionsrunden mit namhaften Branchengrößen, Retro-Sammlungen, Cosplay, Community-Partys, eSport-Turnieren und mehr. Zu den anspielbaren Titeln gehören u. a. Assassin's Creed Odyssey, Astro Bot Rescue Mission, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone, Devil May Cry 5, Dreams, Kingdom Hearts 3 und Resident Evil 2 Remake ( zur Webseite ).Öffnungszeiten:Veranstaltet wird die EGX von Gamer Network, dem Gründer der EGX-Messeserie und seit kurzem ein Unternehmen von Reed Exhibitions.Letztes aktuelles Video: Trailer