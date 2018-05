Trailblazers: Starttermine für den Koop-Racer stehen - 4Players.de

Der britische Entwickler Supergonk und Publisher Rising Star Games haben bekannt gegeben, wann ihr kooperatives Acrade-Rennspiel Trailblazers auf welcher Plattform an den Start gehen wird: Den Anfang machen die PC-, Mac-, Linux- und PS4-Fassungen am 8. Mai 2018. Einen Tag später, am 9. Mai, soll es dann auf der Xbox One soweit sein. Nintendo-Switch-Rennfahrer müssen sich hingegen noch bis Juni gedulden. Als offizieller Verkaufpreis werden im PlayStation Store 29,99 Euro angegeben (23,99 Euro für PS-Plus-Mitglieder).Zum Spiel selbst heißt es auf Steam : "Trailblazers ist ein innovatives, kooperatives Rennspiel mit einer bahnbrechenden Spielmechanik auf der Rennstrecke. Spieler treten in Teams von bis zu 3-gegen-3 an. Sie bemalen die Strecke, um die beste Rennlinie zu erstellen und boosten ihre Geschwindigkeit anhand dieser Linie ins Unendliche. Fahr mit Flair und Stil, um Punkte zu erringen und dir den Weg zum Sieg zu bahnen! Erlebe brandheiße Action in Höchstgeschwindigkeit – online mit bis zu 6 Spielern oder lokal am geteilten Bildschirm für bis zu vier Spieler, mit zusätzlichen Online- oder KI-Gegnern." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer 2