Trailblazers: Koop-Racer auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Supergonk und Rising Star Games haben ihr kooperatives Arcade-Rennspiel Trailblazers am 8. Mai 2018 für PC, Mac, Linux und PlayStation 4 sowie am 9. Mai für Xbox One veröffentlicht. Auf den offiziellen Verkaufspreis von 29,99 Euro werden auf Steam sowie im PlayStation Store (nur für PS-Plus-Mitlgieder) und Xbox Games Store aktuell zehn Prozent Rabatt gewährt. Die Switch-Version soll im Juni folgen.Weiter heißt es: "Spieler erleben lebendige Visuals, faszinierende Streckenentwürfe und das Gefühl von Geschwindigkeit, bei dem die Spieler die Spielmechanik der Streckenbemalung nutzen, um für jedes Team eine neue, eigene Fahrspur zu schaffen. In Teams von bis zu drei Rennfahrern können sie wichtige Bereiche der Rennlinie abdecken und die gezeichneten Pfade der Gegner übermalen, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Rennfahrer, die mit Flair und Stil fahren, sammeln zudem Geschicklichkeitspunkte, um sich den Weg zum Sieg zu bahnen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer