Foundation: Mittelalterliche Aufbau-Strategie in den Early Access gestartet - 4Players.de

Das mittelalterliche Aufbau-Strategiespiel Foundation von Polymorph Games ist in den Early Access auf Steam gestartet (Preis: 29,99 Euro). Die ersten Nutzerreviews (n=94) sind "Größtenteils positiv". Die organische Entwicklung der Städte, die friedliche Atmosphäre und der Bau von Monumenten werden positiv hervorgehoben. Die noch mauen Inhalte, der verhältnismäßig hohe Preis und der schwierige Einstieg aufgrund eines fehlenden Tutorials werden kritisiert.Die aktuelle Version ist voll spielbar und enthält rund 40 Prozent der geplanten Inhalte. Vier Karten, mehr als 30 Gebäude und grundlegende Modifikationsmöglichkeiten sind enthalten. Die Early-Access-Phase soll je nach Entwicklungsstand etwa ein Jahr dauern. Während der Early-Access-Phase sollen u. a. Job-Entwicklung, Kartengenerator, neue Modding-Möglichkeiten, Straßenverbesserungen und Ereignisse 2.0 folgen - sowie Verbesserungen der Benutzeroberfläche.In Foundation dreht sich alles um den Städtebau im Mittelalter, um kleine Siedlungen zu einem Zentrum für Handel und Macht zu entwickeln. Dabei dürfen Gebäude wie Kirchen oder Burgen nicht nur platziert, sondern mit internen Werkzeugen selbst gestaltet werden. Das Projekt wurde via Kickstarter angeschoben. Im Gegensatz zu Anno lassen sich die Gebäude frei in der Landschaft und nicht auf einem Raster platzieren.Auszüge aus der Produktbeschreibung : "In diesem Strategie-, Städtebau- und Wirtschaftssimulationsspiel müssen die Spieler als neu ernannter Herr einer vom Menschen unberührten Region eine blühende Siedlung schaffen. (...) Weben Sie ein komplexes Netz von Interaktionen zwischen den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Bewohner, der Ressourcenverfügbarkeit, dem Abbau und der Warenproduktion. (...) Fertigen und entwerfen Sie originale formfreie Denkmäler wie Abteien, Kirchen, Herrenhäuser, Schlösser und mehr mit unserem proprietären, knotenbasierten Werkzeug."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer