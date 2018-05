What the Golf?: Entwickler zeigen Bugs aus der Golf-Parodie im Trailer - 4Players.de

Triband Games zeigt im folgenden Trailer die "fünf besten Bugs" aus der physikbasierten Golf-Parodie What the Golf? , die bei der Entwicklung beobachtet und aufgezeichnet wurden.

What the Golf? wird mehrere Mini-Spiele umfassen, die allesamt irgendwie auf Golf basieren, es aber ad absurdum führen oder mit anderen Spielen kreuzen. Mit dabei ist zum Beispiel Superputt - eine Mischung aus Superhot und Golf, bei der sich die Zeit nur dann bewegt, wenn man "golft". Auch ein Clustertruck-Crossover-Kurs (Clusterputt) wird geboten. Insgesamt sind mehr als 50 Golf-Mechaniken geplant, zum Beispiel Fußball Golf, Spinnen Golf, Haus Golf, Ragdoll Golf, Ego-Shooter Golf, "Normales Golf", Portal Golf, Jump'n'Run Golf, Golf vs. Evil, Puzzle Golf, Katzen Golf sowie Golf-Bosskämpfe etc.



In der Pressemitteilung heißt es: "What the Golf? ist eine bescheuerte physik-basierte Golf-Parodie, in der jedes Loch eine neue, überraschende Art von Golf mit sich bringt. Manche Spielarten sind brillant, manche urkomisch, andere absurd und zumindest eine davon ist wahrscheinlich sogar so ähnlich wie echtes Golf. Das ganze ist wirklich überaus kompliziert und unendlich simpel zugleich. Genau das Gegenteil von echtem Golf also."