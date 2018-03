Defiance 2050: Closed Beta Test findet im April auf allen Plattformen statt - 4Players.de

Ein geschlossener Betatest von Defiance 2050 wurde bereits im Februar angekündigt (wir berichteten ). Inzwischen hat Trion Worlds aber auch einen konkreten Termin genannt: So soll die Closed Beta des Sci-Fi-Shooters vom 20. bis zum 22. April 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfinden (zur Anmeldung ). Der PS4-Test sei allerdings auf Nordamerika beschränkt. Während der Testphase soll man bis Level 25 spielen sowie die Regionen Mount Tam und Madera erkunden können. Zudem sollen storybasierte Missionen und ein Vorgeschmack auf die groß angelegten Schlachten der im Sommer erscheinden Neuauflage der 2013 ins Leben gerufenen Open-World-Action (zum Test ) geboten werden."Für uns ist es von allergrößter Bedeutung, so schnell wie möglich Gamer ins Spiel zu bekommen", so Produzent Matt Pettit. "Wir entwickeln Defiance 2050 anhand der Wünsche der Spieler, daher hat dieser Betatest für uns allergrößte Bedeutung. Wir erfahren direkt von den Defiance-Fans, was wir ändern oder verbessern müssen, und in welche Richtung die Entwicklung allgemein gehen soll."Weiter heißt es: "Defiance 2050 erschafft das Original von Grund auf neu und bietet in jeder Hinsicht die definitive Defiance-Spielerfahrung. Die Leistungsfähigkeit heutiger Konsolen und PCs gab den Entwicklern die Möglichkeit, Features und Upgrades zu verwirklichen, die von den Fans gewünscht wurden. Durch die technischen Fortschritte der Hardware ist ein weit größerer Rahmen für die Action möglich, mit mehr Spielern, die sich auf dem Schlachtfeld begegnen. Defiance 2050 ist weit mehr als ein grafisches Remaster – es ist ein bedeutendes Update der Systeme des Originals, die optimiert und modernisiert werden. Die Spielumgebungen sind größer und besser, die Gegner noch skrupelloser, die Bewaffnung lässt sich besser an den Stil des Spielers anpassen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer