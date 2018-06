Defiance 2050: Die Neufassung des Sci-Fi-Shooters startet im Juli auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Trion Worlds hat das Veröffentlichungsdatum für die Neuauflage von Defiance bekannt gegeben: Der Online-Shooter Defiance 2050 wird am 10. Juli 2018 auf Free-to-play-Basis für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Dazu heißt es vom Publisher: "Im Universum von Defiance übernehmen die Spieler die Rolle von Archenjägern – Söldnern, die sich ihren Weg durch die postapokalyptische Landschaft einer zerstörten Erde bahnen und dort außerirdische Technologien und fortschrittliche Waffen einsetzen, um ihren Anteil einzustreichen.Defiance 2050 ist die definitive Defiance-Erfahrung, die das Spiel für die nächste Generation neu erfindet. Neben der Nutzung moderner Hardware zur Verbesserung der Spielgrafiken nimmt Defiance 2050 auch bedeutende Updates der Systeme des Originalspiels vor, verschlankt sie und bringt sie auf den Stand heutiger Shooter."Vom 22. bis zum 25. Juni 2018 soll ein offener Betatest der PC-Fassung stattfinden, bei dem man alle zum Start verfügbaren Missionen sowie die meisten Klassen antesten könne - darunter Heckenschütze, Wächter, Feldsanitäter und Sturmsoldat. Ab dem 19. Juni können Xbox One- und PC-Spieler eines von drei Defiance-2050-Gründerpaketen vorbestellen, durch das Klassen und Upgrades freigeschaltet werden, zusätzliche Spielwährung verfügbar ist und man bereits während der Frühstartphase ab dem 6. Juli Zugriff auf das Spiel erhält. Ebenfalls ab 6. Juli können dann auch PS4-Spieler ihre Gründerpakete erstehen und sofortigen Zugang erhalten. Weitere Details über die einzelnen Gründerpakete gibt es hier Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer