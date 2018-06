Mutant Year Zero: Road to Eden: Spielszenen-Trailer zeigt neue Umgebungen; zwei Editionen geplant - 4Players.de

The Bearded Ladies (Entwickler) und Funcom (Publisher) haben zum Vorverkaufsstart von Mutant Year Zero: Road to Eden den folgenden Spielszenen-Trailer veröffentlicht, in dem einige neue Schauplätze und Umgebungen zu sehen sind. Das taktische Adventure mit rundenbasierten Kämpfen à la XCOM und Echtzeit-Stealth in einer post-humanen Welt voller Mutanten wird als Standard Edition für 34,99 Euro und als Deluxe Edition (digitale Zusatzinhalte: Wallpaper, Soundtrack, Artbook, Pen-&-Paper-Buch) für 54,99 Euro erscheinen. Vorbesteller erhalten drei Tage Vorabzugang. Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen am Betatest teilnehmen ( zum Store ). Ein Releasetermin für PC, PS4 und Xbox One steht noch nicht fest."Natürlich gibt es ein Ende der Welt. Es war nur eine Frage der Zeit. Extreme Klimaveränderungen, eine globale Wirtschaftskrise, eine tödliche Epidemie und steigende Spannungen zwischen alten und neuen Supermächten. Zum ersten Mal seit 1945 kamen bei einem bewaffneten Konflikt Atomwaffen zum Einsatz. Im Osten wie im Westen stiegen Atompilze auf, bevor der Staub sich letztlich wieder verzog. Jetzt ist alles vorbei, und auf der Erde herrscht Ruhe. Die Natur hat die Ruinen der Städte zurückerobert. Der Wind fegt durch leere Straßen, die nur noch Friedhöfe sind. Es gibt keine Menschen mehr. Die Überreste der Zivilisation werden von Mutanten, deformierten Humanoiden und Tieren geplündert, die auf der Suche nach Erlösung oder auch nur nach Lebensmitteln sind. Um zu überleben, müssen du und deine Gefährten aufbrechen und die Zone erkunden. Vielleicht findest du eines Tages das legendäre Eden, die Zuflucht der Altvorderen im Zentrum der Hölle. Dort wartet die Wahrheit - behaupten zumindest die Geschichten. Vielleicht stößt du dort auf Antworten. Andererseits ist das alles vielleicht auch nur Gerede."Mutant Year Zero: Road to Eden ist die Adaption des schwedischen Pen-&-Paper-Rollenspiels "Mutant" (ab 1993). In dem Endzeit-Szenario hat die Natur die Städte zurückerobert. Es gibt keine Menschen mehr. Die Überreste der Zivilisation werden von Mutanten, deformierten Humanoiden und Tieren geplündert, die auf der Suche nach Vorräten sind, um "The Ark" zu versorgen. Von "The Ark" aus unternimmt das Mutanten-Team des Spielers immer wieder neue Expeditionen in die Zone, um Gegenstände zu finden, Überlebende zu retten und nach Erlösung zu suchen. Solch ein "Außenteam" besteht aus bis zu drei Charakteren, die allesamt über eigene Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und (verbesserbare) Fähigkeiten sowie Mutationen verfügen. Sie sollen laut den Entwicklern keine austauschbaren Soldaten sein.Letztes aktuelles Video: Trailer