Mutant Year Zero: Road to Eden: Taktik-Abenteuer im Video-Überblick - 4Players.de

Im folgenden Video geben die bärtigen Ladies (Entwickler) und Funcom (Publisher) einen Überblick über Mutant Year Zero: Road to Eden . Das Taktik-Abenteuer mit rundenbasierten Kämpfen à la XCOM und Echtzeit-Stealth wird ab dem 4. Dezember 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Das Spiel ist die Adaption des schwedischen Pen-&-Paper-Rollenspiels "Mutant" (ab 1993).Letztes aktuelles Video: What is Mutant Year Zero Road to EdenNach der Ankündigung von Mutant Year Zero: Road to Eden im Februar entstand anhand der Screenshots ziemlich schnell der Eindruck, dass das Spiel nurmehr eine XCOM-Kopie ist. Doch dieser Eindruck täuscht, denn abseits des Endzeit-Szenarios mit tierischen Mutanten stehen Echtzeit-Erkundung, Stealth und überfallartige Angriffe hoch im Kurs. Auf der gamescom haben wir Dux, Bormin und Selma in einen düsteren Tunnel begleitet ( zur Vorschau ).